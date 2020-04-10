10 Апр 2020 2020-04-10T16:16:54+03:00

Въезд и выезд в Салехард с 11 апреля будет разрешаться только по пропускам Фото: salekhard.org

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В Салехарде на муниципальных контрольных пунктах введён контроль за перемещением юридических лиц, предпринимателей и жителей. Как сообщает администрация ямальской столицы, на въезде в город со стороны села Аксарка и на переправе через Обь дежурят полицейские.

В окружном центре, как и по всему Ямалу, действует режим самоизоляции. Жителям не рекомендуется покидать свои дома. С 11 апреля во время режима повышенной готовности все юридические лица и индивидуальные предприниматели при въезде или выезде из города обязаны иметь специальный пропуск.

На сегодняшний день выдано порядка 900 пропусков. Все проезжающие обязаны предъявить сотрудникам правоохранительных органов паспорт, а также документы, подтверждающие цель поездки. Это может быть билет на поезд или самолёт; направление в медицинское учреждение; направление в командировку или справку о трудовой деятельности; иные документы, подтверждающие необходимость передвижения.

На муниципальном пропускном пункте всех проезжающих осматривают медработники на признаки респираторных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU