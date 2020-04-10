2020-04-10T16:05:14+03:00
Экономика

Дальневосточный фонд высоких технологий вложил в Promobot 200 млн рублей

Средства пойдут на новые разработки в области искусственного интеллекта
Анна Полякова
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Дальневосточный фонд высоких технологий вложил в Promobot 200 млн рублей Фото: promo-bot.ruДальневосточный фонд высоких технологий вложил в Promobot 200 млн рублей Фото: promo-bot.ru
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Российская компания Promobot получила 200 млн рублей инвестиций. В крупнейшего в Европе производителя сервисных роботов вложился Дальневосточный фонд высоких технологий, созданный РОСНАНО, «Фондом развития Дальнего Востока и Арктики» и РВК.

Средства пойдут на открытие производства роботов на Дальнем Востоке и новые разработки в области искусственного интеллекта.

Promobot откроет во Владивостоке обособленное подразделение, которое займётся созданием элементов внешности для человекоподобных роботов Robo-C (например, искусственной кожи и волос). Дальневосточный офис также намерен проводить исследования и разработки в области моделирования внешности. Например, «Промобот» продолжит эксперименты с полимерами для создания наиболее точной копии человеческой кожи, включая микроморщины.

Председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков отметил, что есть точное понимание, на что пойдут эти деньги. Сейчас значительная часть развития бизнеса «завязана» на инвестициях Фонда: открытие нового представительства компании (в том числе производственной части), R&D, разработки человекоподобных роботов.

- У нас с партнёрами из Фонда сложился общий гибкий взгляд на сферы применения сервисной робототехники: мы вместе готовим большой пласт решений, которые готовы представить миру на базе действующих и будущих технологий Promobot, - подчеркнул Алексей Южаков.

Главой дальневосточного офиса Promobot станет Пётр Чегодаев — российский скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как «Экипаж» и «Время первых».

По словам гендиректора Дальневосточного фонда высоких технологий Руслана Саркисова, робототехника входит в число ключевых направлений для инвестиций фонда. Ожидается новая фаза развития рынка и расширение сфер практического применения роботов: сервисные роботы помогают сократить межличностные контакты в местах большого скопления людей, например, в МФЦ, банках или делать дистанционную диагностику, что открывает дополнительные возможности в условиях пандемии.

Сейчас компания «Промобот» уже запустила в продажу терминалы для дистанционного измерения температуры тела и роботов для бесконтактной диагностики здоровья человека. 65% продаж компании приходится на зарубежные рынки. Это значит, что компания уже доказала значительный экспортный потенциал и является международным участником своего рынка, а не просто локальным игроком.

Полученные деньги пойдут также на разработку новой диалоговой системы Promobot на основе искусственного интеллекта — в перспективе, неотличимой от человека. Все этапы диалога человека и робота — от определения темы до выбора ответа — будут построены на нейронных сетях. Это уникальный продукт для мирового рынка робототехники.

По итогам сделки контрольный пакет Promobot остается у топ-менеджмента и сооснователей компании.

«Промобот» стал пятой портфельной компанией Фонда. В инвестиционный портфель также входят две дальневосточные компании — ООО «Визитек» и ООО «Хотлид», производитель портативных мини-проекторов «Мультикубик» (Cinemood), и производитель суперконденсаторных и гибридных накопителей для транспорта и энергетики — компания Titan Power Solutions. Общий размер выделенных Фондом средств превышает 700 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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