Действие временных медицинских полисов продлили до конца 2020 года
Срок действия временных страховых свидетельств автоматически продлён. Свидетельства, выданные на период переоформления медицинских полисов, будут действительны до конца 2020 года, сообщили в правительстве ЯНАО.
На период ограничительных мер ямальцам не нужно приходить в страховые компании за получением готового полиса ОМС. Эта мера вводится для обеспечения безопасности населения в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Также сообщает, что если гражданин не успел завершить оформление документа, срок действия временного свидетельства, выданного страховой медицинской организацией, продляется автоматически.
Ранее они были действительны в течение 45 дней с момента выдачи. Отметим, что временное свидетельство является документом, которое гарантирует, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана пациенту в полном объёме.
ИСТОЧНИК KP.RU