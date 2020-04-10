Ямал приобретает дополнительное оборудование для больных коронавирусом

10 Апр 2020 2020-04-10T15:33:17+03:00

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Департамент здравоохранения ЯНАО заключает договоры на приобретение в округ дополнительных единиц медоборудования для лечения больных коронавирусом. В первую очередь, в интересах региона закупить аппараты ИВЛ, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. Он также сообщил, что по федеральным нормативам в автономном округе должно быть 272 койки для лечения больных с COVID-19. И они в регионе уже есть.Тем не менее, по поручению губернатора это число будет увеличено практически вдвое – до 500

- Задача уже выполняется. На сегодняшний день готовы 425 коек по всему округу. Около 200 – уже оснащены кислородом. И работа продолжается. Аппаратов ИВЛ, установок подачи кислорода достаточно для лечения больных из расчета число населения нашего округа, - рассказал глава депздрава.

Врачи и больницы готовы. Сергей Новиков выразил надежду, что и ямальцы сделают все возможное и поберегут себя: исключат любые контакты, постараются оставаться дома и будут соблюдать все меры предосторожности. Особенно это касается людей старшего возраста и всех, кто имеет хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU