Новоуренгоец, пнувший полицейского, ждет суда

10 Апр 2020 2020-04-10T15:21:05+03:00

Задержанный за кражу целился в голову полицейскому

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В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Расследование уголовного дела завершено.

39-летний мужчину 16 марта задержали за совершение мелкого хищения в магазине и доставили в отделение городской полиции. Новоуренгоец был в состоянии алкогольного опьянения.

Уже в помещении дежурной части ОМВД, не желая быть задержанным в административном порядке, он попытался ударить ногой по голове сидящему за столом сотруднику полиции. Однако полицейский успел блокировать нападение мужчины рукой.

- Подозреваемый причинил полицейскому телесное повреждение в виде кровоподтека на плече, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU