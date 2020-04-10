Новоуренгоец, пнувший полицейского, ждет суда
В Новом Уренгое перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в применении насилия к представителю власти. Расследование уголовного дела завершено.
39-летний мужчину 16 марта задержали за совершение мелкого хищения в магазине и доставили в отделение городской полиции. Новоуренгоец был в состоянии алкогольного опьянения.
Уже в помещении дежурной части ОМВД, не желая быть задержанным в административном порядке, он попытался ударить ногой по голове сидящему за столом сотруднику полиции. Однако полицейский успел блокировать нападение мужчины рукой.
- Подозреваемый причинил полицейскому телесное повреждение в виде кровоподтека на плече, - пояснили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU