В Салехарде к 75-летию Победы внесут коррективы на мемориалах

10 Апр 2020 2020-04-10T14:30:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Салехардцы могут сообщить о неточностях на мемориальных плитах города. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы будут обновляться памятники в Парке Победы на проспекте Молодёжи и на площади Вечного огня по ул. Республики.

Жителей города просят уточнить информацию о родственниках, военнослужащих Красной Армии, призванных из ЯНАО и погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в администрации города, на данный момент в администрацию поступило два обращения о допущенных неточностях в данных героя. Ошибки допущены в фамилии или инициалах, увековеченных на мемориальных плитах. В настоящее время проводятся мероприятия по уточнению сведений о них. В случае подтверждения Военным комиссариатом ЯНАО в данные о героях будут внесены соответствующие изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU