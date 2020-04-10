2020-04-10T14:30:17+03:00
Общество

В Салехарде к 75-летию Победы внесут коррективы на мемориалах

Жителей города просят уточнить информацию о родственниках-героях
Анна Полякова
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В Салехарде к 75-летию Победы внесут коррективы на мемориале Фото: salekhard.orgВ Салехарде к 75-летию Победы внесут коррективы на мемориале Фото: salekhard.org
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Салехардцы могут сообщить о неточностях на мемориальных плитах города. В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы будут обновляться памятники в Парке Победы на проспекте Молодёжи и на площади Вечного огня по ул. Республики.

Жителей города просят уточнить информацию о родственниках, военнослужащих Красной Армии, призванных из ЯНАО и погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в администрации города, на данный момент в администрацию поступило два обращения о допущенных неточностях в данных героя. Ошибки допущены в фамилии или инициалах, увековеченных на мемориальных плитах. В настоящее время проводятся мероприятия по уточнению сведений о них. В случае подтверждения Военным комиссариатом ЯНАО в данные о героях будут внесены соответствующие изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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