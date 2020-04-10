На Ямале вахтовик лишил надежды на спасение авиапассажира

10 Апр 2020 2020-04-10T13:57:51+03:00

На Ямале злоумышленник лишил надежды на спасение авиапассажира Фото: утурфо.мвд.рф

Похищенный из самолета спасательный жилет он хотел подарить

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На Ямале сотрудники транспортной полиции поймали вахтовика, похитившего спасательный жилет из самолета. Им оказался 42-летний уроженец Приморского края.

Инцидент произошел в конце марта на борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Нового Уренгоя в Салехард. Отправляясь на очередную вахту, пассажир во время полета прихватил авиационный аварийно-спасательный жилет, находившийся под его сиденьем стоимостью более 12 тысяч рублей. Жилет он хотел в дальнейшем подарить,

Похищенное было обнаружено и изъято на встречном досмотре в столице округа и возвращено авиакомпании.

Установлено, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. На него завели уголовное дело, сообщает Ново-Урегойского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU