2020-04-10T13:44:27+03:00
Общество

Для гастарбайтер на Ямале сделали специальные памятки

Брошюры передадут в миграционные подразделения полиции и МФЦ
Анна Полякова
Поделиться:
Для трудовых мигрантов на Ямале сделали специальные памятки Фото: правительство ЯНАОДля трудовых мигрантов на Ямале сделали специальные памятки Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Для трудовых мигрантов на Ямале сделали специальные памятки. Под обложкой, на которой написано «Добро пожаловать на Ямал», в удобном карманном формате, представлена основная информация, необходимая иностранцу, впервые прибывшему в ЯНАО.

За 2019 год на миграционный учёт поставлено более 95 тысяч человек. В памятке есть разделы о правилах поведения и безопасности, порядке оформления документов для пребывания, информация об особенностях оказания медицинской помощи, образовании, предоставлении государственных услуг и многое другое.

В ближайшее время брошюры передадут в миграционные подразделения полиции и многофункциональные центры округа для дальнейшего распространения среди иностранных граждан. Также памятки будут распространять через религиозные и общественные организации.

Для получения более подробной информации по интересующей теме можно воспользоваться смартфоном, отсканировав QR-код в памятке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде к 75-летию Победы внесут коррективы на мемориалах
На Ямале вахтовик лишил надежды на спасение авиапассажира
Для гастарбайтер на Ямале сделали специальные памятки
На Ямале предприятия, обслуживающие самоизолированных, проводят дезинфекцию
«Газпром нефть» протестирует на COVID-19 сотрудников промышленных предприятий
Стало известно имя умершего от короновируса ямальца
Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги работает в привычном режиме
На Ямале увеличат в двое число коек для больных COVID-19
АО «Транснефть – Сибирь» приступило к весеннему геомониторингу объектов
Всех пуровчан из группы риска медики тестируют на рабочих местах
В Пельвож на «Трэколах» привозят продукты и почту
В Салехарде проходит полная дезинфекция города
Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с дефицитом масок
Автозимник Салехард-Надым 10 апреля будет окончательно закрыт
Погода на Ямале 10 апреля: потеплеет до плюсовых температур
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2020 года составило 41 человек
На Ямале стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»
Для воспитанников интернатов на Ямале учебный год завершён досрочно
Мошенники сулят ямальцам деньги от государства на продукты, маски и лекарства
Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда