Для гастарбайтер на Ямале сделали специальные памятки

10 Апр 2020 2020-04-10T13:44:27+03:00

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Для трудовых мигрантов на Ямале сделали специальные памятки. Под обложкой, на которой написано «Добро пожаловать на Ямал», в удобном карманном формате, представлена основная информация, необходимая иностранцу, впервые прибывшему в ЯНАО.

За 2019 год на миграционный учёт поставлено более 95 тысяч человек. В памятке есть разделы о правилах поведения и безопасности, порядке оформления документов для пребывания, информация об особенностях оказания медицинской помощи, образовании, предоставлении государственных услуг и многое другое.

В ближайшее время брошюры передадут в миграционные подразделения полиции и многофункциональные центры округа для дальнейшего распространения среди иностранных граждан. Также памятки будут распространять через религиозные и общественные организации.

Для получения более подробной информации по интересующей теме можно воспользоваться смартфоном, отсканировав QR-код в памятке.

ИСТОЧНИК KP.RU