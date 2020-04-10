На Ямале предприятия, обслуживающие самоизолированных, проводят дезинфекцию

10 Апр 2020 2020-04-10T12:44:19+03:00

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Ямальские предприятия, обслуживающие население в период самоизоляции, проводят обязательную дезинфекцию. Об этом сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в правительстве ЯНАО. Все задействованные на обработке люди обеспечены специальными защитными костюмами, респираторами, перчатками.

В Салехарде дезинфицируют 294 соцобъекта. В списке школы и детсады, учреждения культуры и спорта, аэропорт, храмы и мечети, рестораны, кафе, предприятия непрерывной работы и остановки.

В Новом Уренгое санобработку проводят в салонах пассажирских автобусов, помещениях аптек и продовольственных магазинов, где несколько раз в день проводится обеззараживающая уборка, нанесена разметка, определяющая дистанцию в 1,5 м между покупателями. В подъездах жилых домов вывешены графики влажной уборки, управляющие компании следят за их соблюдением.

В аэропорту Нового Уренгоя для сотрудников введён масочный режим, проводится медицинский контроль с измерением температуры. Стойки регистрации, информации, места общего пользования обрабатываются каждый час. Дезинфекцию проводят в здании ж/д вокзала.

В Лабытнанги коллектив МАТП «Север» обрабатывает салоны автобусов дважды в день. Управляющие компании регулярно проводят дезинфекцию в каждом подъезде.

В Муравленко усилили дезинфекцию в торговых точках, реализующих продукты и товары первой необходимости, в аптеках. Работники действующих служб соблюдают масочный режим, проходят термометрию и пользуются антисептическими средствами. Ежедневно дезрастворами обрабатываются места общего пользования – подъезды, входные группы, перила, дверные ручки, дважды в день – салоны автобусов.

Режима самоизоляции действует на Ямале до 30 апреля,. Жителям запрещено покидать свои дома, за исключением похода в ближайшую аптеку или магазин, чтобы выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от дома или вынести мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU