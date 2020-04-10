«Газпром нефть» протестирует на COVID-19 сотрудников промышленных предприятий

10 Апр 2020 2020-04-10T11:20:23+03:00

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«Газпром нефть» начала масштабное превентивное тестирование на COVID-19 сотрудников компании. Коллектив на сегодня насчитывает 80 тысяч человек. На первом этапе будет протестировано более 50% сотрудников, задействованных в обеспечении непрерывного производства на нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях во всех регионах деятельности.

Компания намерена выявить инфицированных работников, не имеющих внешних симптомов заболевания. По итогам тестирования будут приниматься меры по изоляции и лечению больных, также выявлению и тестированию всей контактной группы. Сейчас компания реализует комплексную программу «Антивирус» по противодействию распространению коронавируса среди своих сотрудников, а также работников нефтесервисных и обслуживающих организаций.

На проходных предприятий применяются схемы разграничения потоков, бесконтактная передача смен и вахт и другие организационные решения. Сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.

На промышленных предприятиях и технологическом транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия, организован врачебный контроль за состоянием здоровья. Период вахты на удаленных нефтепромыслах увеличен до 90 дней.

Для сотрудников, находившихся на межвахтовом отдыхе, создаются буферные зоны, где вахтовый персонал находится под наблюдением врачей перед вылетом на месторождения. Административно-управленческий персонал переведен на домашний удаленный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU