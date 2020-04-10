10 Апр 2020 2020-04-10T09:03:00+03:00

Всех пуровчан из группы риска медики тестируют на рабочих местах Фото: puradm.ru

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Медработники Тарко-Салинской центральной районной больницы в рамках противоэпидемических мероприятий тестируют на COVID-19 граждан, находящихся в группе риска. В их числе - сотрудники аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Для максимального ограничения контактов тестирование проводится на рабочих местах, при этом медицинскими работниками соблюдены все меры безопасности.

Обследование уже прошли коллективы аэропорта Тарко-Сале и авиакомпании «Ямал» в полном составе. Сотрудники транспортных предприятий ежедневно контактируют с большим количеством людей, прибывшими в Пуровский район из разных регионов РФ, в том числе из тех, где ситуация считается неблагополучной.

- Обследование данной категории лиц так важно, — подчеркнули в пресс-службе медучреждения.

Собранный биологический материал отправляется на исследование в филиал Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городе Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU