В Пельвож на «Трэколах» привозят продукты и почту

10 Апр 2020 2020-04-10T08:35:45+03:00

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Представители администрации Салехарда и Почты России регулярно совершают выезд в соседний посёлок Пельвож. Накануне два «Трэкола», загруженные продуктами питания и товарами первой необходимости, приехали в населенный пункт, сообщили в администрации ямальской столицы.

Фото: Администрация Салехарда

В период режима самоизоляции приобретение продуктов и получение пенсий и выплат, не выезжая в город, - очень важно и удобно. В ассортименте были хлеб, молоко, яйца, сахар, крупы, мука и чай. Торговля велась в соответствии со всеми необходимыми правилами профилактики инфекций: продавцы были в масках и перчатках, в помещение заходили по несколько человек.

Напомним, что в период режима самоизоляции, который действует в городе до 30 апреля, жителям запрещено покидать свои дома, за исключением похода в ближайшую аптеку или магазин, чтобы выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от дома или вынести мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU