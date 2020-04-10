2020-04-10T08:24:58+03:00
Общество

В Салехарде проходит полная дезинфекция города

Специальной обработке подлежат соцобъекты и остановки
Анна Полякова
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В Салехарде проходит полная дезинфекция города Фото: salekhard.orgВ Салехарде проходит полная дезинфекция города Фото: salekhard.org
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В Салехарде в рамках режима повышенной готовности введены дополнительные меры по дезинфекции общественных мест. Теперь специальной обработке подлежат школы и детские сады, учреждения культуры и спорта, аэропорт, остановки, храмы и мечети, рестораны, кафе, предприятия непрерывной работы.

Фото: salekhard.org

Фото: salekhard.org

Как сообщили в администрации ямальской столицы, обработать придется 294 соцобъекта общей площадью 436 тыс. кв. м. Накануне провели дезинфекцию салехардского аэропорта и Обдорской гимназии на Губкина, 4.

Обработка проводится хлорсодержащими растворами в несколько этапов. На первом этапе организуется распыление раствора. Второй этап занимает 2-3 часа – в это время проходит обеззараживание поверхностей. На третьем этапе помещение проветривают и моют. Н

а обработке задействованы сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО» совместно с ГБУ «Салехардский центр ветеринарии», к ним присоедились специалисты ГКУ «Ямалспас». Все задействованные на обработке люди обеспечены специальными защитными костюмами, респираторами, перчатками.

Напомним, что в период до 30 апреля действует режим самоизоляции. Жителям запрещено покидать свои дома, за исключением похода в ближайшую аптеку или магазин, чтобы выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от дома или вынести мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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