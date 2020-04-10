Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с дефицитом масок
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с дефицитом масок в продаже. В своем видеообращении к землякам, которое он опубликовал в социальной сети, глава региона подтвердил, что их действительно не купить.
При этом он призвал земляков к пониманию, поскольку эта болезнь - она по всему миру, весь мир оказался к ней не готов. В первые дни ажиотажа люди смели месячные запасы средств защиты.
- Если раньше мы всегда могли рассчитывать где-то перехватиться, купить в другом регионе или даже в другой стране, то сегодня там такой же дефицит, - пояснил губернатор.
Он сообщил, что отечественная промышленность переходит на усиленный выпуск новых средств защиты, но это за день не делается, и в первую очередь маски идут нашим медикам - тем, кто сегодня находится на передовой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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