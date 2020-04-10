10 Апр 2020 2020-04-10T05:16:36+03:00

Погода на Ямале 10 апреля: потеплеет до плюсовых температур Фото: Анна Полякова

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В пятницу, 10 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде температура за день упадет от +1 до -8 градусов. В основном ясная погода, но в первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер западный 8 м/с.

В Ноябрьске +1 градус. В течение дня солнечная погода сменится на пасмурную, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 14 м/с с порывами до 20 м/с.

В Новом Уренгое +1 градус, облачно, снег с дождем. Ветер юго-западный 13 м/с.

В Надыме +2 градуса. Пасмурно, дождь. Ветер западный 11 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 14 м/с с порывами до 20 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный 12 -20 м/с.

В Муравленко +1 градус, облачно. День пройдет без осадков. Ветер юго-западный 12 с порывами до 20 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, малооблачно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU