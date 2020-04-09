На Ямале стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»

9 Апр 2020 2020-04-09T16:00:40+03:00

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Всероссийская акция «100 баллов для победы» впервые пройдёт онлайн. Ее старт объявили на Ямале. Ежегодно выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и высокобалльники прошлых лет проводят мастер-классы и делятся своим опытом успешной подготовки к экзамену со старшеклассниками.

Впервые в этом году увидеть выступление стобалльников смогут увидеть и пообщаться со спикерами смогут все желающие даже из самых удалённых территорий округа. В этот раз им предлагается записать свои мастер-классы на видео или провести встречи с выпускниками на платформах соцсетей в прямом эфире.

Ссылки на онлайн мастер-классы стобалльников Ямала будут публиковаться в сообществах и сайтах окружного департамента образования, органов местного самоуправления и школ за сутки до начала трансляции.

Первое видео напутствие дала выпускница уренгойской первой школы Пуровского района Дарья Скородзиевская. Сейчас она изучает испанский язык в Воронежском государственном Университете на факультете романо-германской филологии.

ИСТОЧНИК KP.RU