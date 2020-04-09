Для воспитанников интернатов на Ямале учебный год завершён досрочно

9 Апр 2020 2020-04-09T15:31:25+03:00

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Учебный год завершится досрочно для учеников с 1 по 7 класс, проживающих в интернатах ЯНАО. Такое решение принято в окружном департаменте образования.

Из 3,6 тысяч учеников около 2,5 тысяч еще в марте уехали на весенние каникулы и планировали вернуться к началу четвёртой четверти. Но родителей известили: возвращать детей в интернаты не надо. А тех, кто остался, привезут домой. Вот уже несколько дней учеников школ-интернатов Тазовского района вертолётами доставляют к родителям в тундру и отдалённые посёлки.

Программный материал за апрель, май ребята изучат в сентябре, октябре с последующей аттестацией за учебный год. Продуктовые наборы и одежду, выданную в интернате школьники забирают с собой, сообщили в правительстве ЯНАО.

- Сейчас ребята уехали в зимней одежде, но каждый из них получил и весенние наборы: куртки, шапки, обувь. Родители тех ребят, которые уже дома в тундре, приедут за наборами самостоятельно, - рассказала начальник департамента образования администрации Тазовского района Алевтина Тетерина.

Старшеклассники с 13 апреля приступят к обучению дистанционно, как все школьники региона. Речь идет о более 750 учеников 8-11 классов. Им важно подготовится к государственной итоговой аттестации.

Для максимальной изоляции их планируется расселить по 2 человека в комнатах, выдать нетбуки. В учреждениях будут предприняты повышенные меры профилактики: обработка помещений дезинфицирующими средствами, уборка несколько раз в день, использование бактерицидных приборов, ежедневный трехразовый медицинский фильтр и контроль общего состояния детей и сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU