Мошенники сулят ямальцам деньги от государства на продукты, маски и лекарства

9 Апр 2020 2020-04-09T14:31:17+03:00

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Полицейские Губкинского разыскивают мошенников, которые обещая деньги, выманивают данные банковских карт. Об обмане 7 апреля правоохранителям сообщил 59-летний житель города.

Он рассказал, что в социальной сети нашел объявление. В нем говорилось, что государство дает 1 тыс. рублей на продукты, маски и лекарства. Такое сообщение заинтересовало мужчину, и он перешел по указанной ссылке. Доверчивый ямалец заполнил анкету для получения денег, указал все данные своей банковской карты.

В результате ему поступило сообщение о списании денег. Только когда мужчина лишился 4 тысяч рублей, понял, что его облапошили мошенники.

Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению данного противоправного деяния, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU