2020-04-09T13:26:31+03:00
Происшествия

Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда

Браконьер рыбачил в реке Горная Обь
Анна Полякова
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Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет судаЯмалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет судаФото: Ольга Крыльцова
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Житель Шурышкарского района нанес государству ущерб в размере 40 тысяч рублей. Браконьер года в районе д. Усть-Войкары в феврале 2020 с помощью рыболовных сетей выловил в реке Горная Обь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

На месте преступления мужчину задержали сотрудники транспортной полиции во время рейда. Правоохранители изъяли сети и поместили в камеру хранения вещественных доказательств, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Для возмещения причиненного ущерба ведомство заявило иск о взыскании с обвиняемого в пользу Российской Федерации 40 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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