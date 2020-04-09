Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда
Житель Шурышкарского района нанес государству ущерб в размере 40 тысяч рублей. Браконьер года в районе д. Усть-Войкары в феврале 2020 с помощью рыболовных сетей выловил в реке Горная Обь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
На месте преступления мужчину задержали сотрудники транспортной полиции во время рейда. Правоохранители изъяли сети и поместили в камеру хранения вещественных доказательств, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Для возмещения причиненного ущерба ведомство заявило иск о взыскании с обвиняемого в пользу Российской Федерации 40 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU