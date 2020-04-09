Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда

9 Апр 2020 2020-04-09T13:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Шурышкарского района нанес государству ущерб в размере 40 тысяч рублей. Браконьер года в районе д. Усть-Войкары в феврале 2020 с помощью рыболовных сетей выловил в реке Горная Обь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

На месте преступления мужчину задержали сотрудники транспортной полиции во время рейда. Правоохранители изъяли сети и поместили в камеру хранения вещественных доказательств, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Для возмещения причиненного ущерба ведомство заявило иск о взыскании с обвиняемого в пользу Российской Федерации 40 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU