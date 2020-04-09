Жителям ЯНАО досрочно выплатят пенсии за апрель

9 Апр 2020 2020-04-09T13:41:54+03:00

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут досрочно пенсии. Отделение ПФР по ЯНАО для этого скорректировало график выдачи выплат. Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в правительстве ЯНАО, доставка основной массы пенсий за апрель 2020 года будет произведена в срок до 12 апреля через организации почтовой связи.

При этом идти в отделение пожилым людям не нужно, потому что деньги северянам принесут на дом. Тем пенсионерам, которых почтальоны не застанут дома, будет оставлено уведомление с просьбой позвонить в отделение почтовой связи для уточнения срока повторной доставки.

Доставка пенсий через кредитные организации в апреле 2020 года также производится ранее установленного графика. В Тарко-Сале, а также в Надымском и Тазовском районах пенсии за апрель были перечислены на счета получателей 27 марта. Все остальные получат деньги 9 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU