Жителям ЯНАО досрочно выплатят пенсии за апрель
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа смогут досрочно пенсии. Отделение ПФР по ЯНАО для этого скорректировало график выдачи выплат. Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в правительстве ЯНАО, доставка основной массы пенсий за апрель 2020 года будет произведена в срок до 12 апреля через организации почтовой связи.
При этом идти в отделение пожилым людям не нужно, потому что деньги северянам принесут на дом. Тем пенсионерам, которых почтальоны не застанут дома, будет оставлено уведомление с просьбой позвонить в отделение почтовой связи для уточнения срока повторной доставки.
Доставка пенсий через кредитные организации в апреле 2020 года также производится ранее установленного графика. В Тарко-Сале, а также в Надымском и Тазовском районах пенсии за апрель были перечислены на счета получателей 27 марта. Все остальные получат деньги 9 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU