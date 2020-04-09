В Салехарде врачей, работающих с коронавирусными, переселили в гостиницу

9 Апр 2020 2020-04-09T13:27:51+03:00

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В Салехарде медицинских работников, которые оказывают помощь в лечении больных с коронавирусной инфекцией, переселили в гостиницу «Арктика». Сотрудников Салехардской окружной клинической больницы изолировали по поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

- Врачи в период пандемии рискуют своим здоровьем. А дома их ждут родные и близкие, которые тоже могут заразиться, – отметил глава Салехарда Алексей Титовский.

Чтобы этого не допустить, решено, что инфекционисты и весь персонал, который будет задействован в лечении коронавирусных больных будут проживать в гостинице. Пока определено, что изолированы будут до 30 апреля порядка 30 работников больницы. Они уже переехали на временное место своего проживания. Для них организовано ежедневное трёхразовое горячее питание, в том числе и на рабочих местах.

Дополнительно специалисты СОКБ и сотрудники скорой помощи, Управления Роспотребнадзора по ЯНАО и ямальского Центра гигиены и эпидемиологии ежедневно получают ланч-боксы на рабочие места. Всего бесплатными обедами обеспечены порядка 80 медработников. Такая мера будет работать до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU