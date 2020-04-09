Тазовчанина подозревают в избиении полицейских
Жителя Тазовского района подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Днем 2 апреля 2020 года полицейские выявили в подъезде жилого дома 27-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Дебошир нарушал общественный порядок.
Тазовчанин агрессивно отреагировал на законные действия, пытавшихся пресечь административное правонарушение. Мужчина, не желая быть привлечённым к ответственности, бросился с кулаками на полицейских.
Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU