2020-04-09T11:01:56+03:00
Происшествия

Тазовчанина подозревают в избиении полицейских

Мужчина агрессивно отреагировал на требования стражей порядка
Анна Полякова
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Тазовчанина подозревают в избиении полицейских Фото: pixabay.comТазовчанина подозревают в избиении полицейских Фото: pixabay.com
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Жителя Тазовского района подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Днем 2 апреля 2020 года полицейские выявили в подъезде жилого дома 27-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Дебошир нарушал общественный порядок.

Тазовчанин агрессивно отреагировал на законные действия, пытавшихся пресечь административное правонарушение. Мужчина, не желая быть привлечённым к ответственности, бросился с кулаками на полицейских.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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