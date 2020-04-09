Тазовчанина подозревают в избиении полицейских

9 Апр 2020 2020-04-09T11:01:56+03:00

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Жителя Тазовского района подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Днем 2 апреля 2020 года полицейские выявили в подъезде жилого дома 27-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Дебошир нарушал общественный порядок.

Тазовчанин агрессивно отреагировал на законные действия, пытавшихся пресечь административное правонарушение. Мужчина, не желая быть привлечённым к ответственности, бросился с кулаками на полицейских.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU