2020-04-09T10:45:13+03:00
Общество

Более 3 тысяч ямальцев имеют право на пособие по временной нетрудоспособности

Речь идет о сотрудниках старше 65 лет, выбравших режим самоизоляции
Анна Полякова
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Более 3 тысяч ямальцев имеют право на пособие по временной нетрудоспособности Фото: puradm.ruБолее 3 тысяч ямальцев имеют право на пособие по временной нетрудоспособности Фото: puradm.ru
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На Ямале 3562 работника 1219 организаций имеют право на оформление пособия по временной нетрудоспособности. Речь идет о сотрудниках старше 65 лет. Об этом сообщил управляющий отделением Фонда социального страхования РФ по ЯНАО Андрей Желобаев.

Работающие ямальцы старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, могут получить больничный с 6 по 19 апреля, который будет напрямую оплачен из средств Фонда социального страхования. Такие условия действуют в соответствии с постановлением правительства РФ.

Как сообщает Минтруд России, для назначения пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином работникам не нужно заполнять какие-либо документы.

Более подробная информация для работодателей, у которых есть сотрудники 65 лет и старше, есть на сайте регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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