9 Апр 2020 2020-04-09T09:51:24+03:00

В Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетней Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое ждет суда 19-летний юноша за интимную связь с несовершеннолетней. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, ему предъявлено обвинение по двум статьям.

Сколько лет его подруге не сообщается, однако известно, что на момент преступления она не достигла 16-летнего возраста. При этом парень знал об этом. Однако эти обстоятельства не остановили его.

По данным следствия, в сентябре 2019 года он для удовлетворения своей половой потребности вступил с девушкой в интимные отношения. В результате физическое и психологическое развитие несовершеннолетней было нарушено нормальное.

Судьбу развратника будет решать суд, куда уже отправлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU