2020-04-09T09:51:24+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетней

Физическое и психологическое развитие девушки было нарушено
Анна Полякова
Поделиться:
В Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетнейВ Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетнейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое ждет суда 19-летний юноша за интимную связь с несовершеннолетней. Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, ему предъявлено обвинение по двум статьям.

Сколько лет его подруге не сообщается, однако известно, что на момент преступления она не достигла 16-летнего возраста. При этом парень знал об этом. Однако эти обстоятельства не остановили его.

По данным следствия, в сентябре 2019 года он для удовлетворения своей половой потребности вступил с девушкой в интимные отношения. В результате физическое и психологическое развитие несовершеннолетней было нарушено нормальное.

Судьбу развратника будет решать суд, куда уже отправлено уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокуратурой г.Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тазовчанина подозревают в избиении полицейских
Более 3 тысяч ямальцев имеют право на пособие по временной нетрудоспособности
Более 400 добровольцев помогают самоизолированным пожилым ямальцам
В Новом Уренгое 19-летнего юношу судят за интим с несовершеннолетней
Ноябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денег
Как работает почта на Ямале при коронавирусе: график работы будет скорректирован
В Ноябрьске продуктовые наборы для школьников собирают двух видов
Горковский рыбозавод на развитие получил 2 миллиона грантовых рублей
На Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус
Главный музей Ямала для самоизолированных запускает видеомарафон
В Салехарде магазины бытовой химии перестают работать
Погода на Ямале 9 апреля: снег пройдет на всей территории региона
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2020 года составило 41 человек
Источником COVID-19 могут быть россияне
На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения
В ЗАГСах Ямала меняется порядок приёма жителей
В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город