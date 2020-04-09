2020-04-09T09:37:03+03:00
Происшествия

Ноябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денег

Со счета банковской карты ямальца ушли 208 тысяч рублей
Анна Полякова
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Ноябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денегНоябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денегФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Горожанин обратился в полицию, рассказав, как лишился более 200 тысяч рублей.

Выяснилось, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о несанкционированном списании денег и под предлогом отмены операции завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате со счета банковской карты ноябрянина ушли 208 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает при поступлении такого подозрительного звонка перезвонить в банк на номер, указанный на обороте банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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