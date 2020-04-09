Ноябрянин поверил лже-сотруднику банка и лишился денег
В Ноябрьске возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты. Горожанин обратился в полицию, рассказав, как лишился более 200 тысяч рублей.
Выяснилось, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о несанкционированном списании денег и под предлогом отмены операции завладел данными банковской карты и паролями, которые пришли в смс-сообщениях. В результате со счета банковской карты ноябрянина ушли 208 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция призывает при поступлении такого подозрительного звонка перезвонить в банк на номер, указанный на обороте банковской карты.
ИСТОЧНИК KP.RU