2020-04-09T08:45:02+03:00
Общество

Как работает почта на Ямале при коронавирусе: график работы будет скорректирован

Клиентов почты просят воздержаться от посещения отделений
Анна Полякова
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Как работает почта на Ямале при коронавирусе: график работы будет скорректирован Фото: из открытых источниковКак работает почта на Ямале при коронавирусе: график работы будет скорректирован Фото: из открытых источников
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На Ямале в период нерабочих дней - до 30 апреля отделения Почты России будут открыты для посетителей. Весь перечень услуг будет предоставлен. При этом график их работы будет скорректирован в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Все городские отделения почтовой связи на Ямале будут открыты пять дней в неделю. Для работающих без перерыва на обед установлен 8-ми часовой рабочий день. «Обедающие» отделения будут работать 9 часов в день.

По такому же графику будут функционировать два сельских отделения почты – Мужи и Яр-Сале. Остальные сельские отделения связи продолжат работу по установленному графику.

Одновременно клиентов почты просят воздержаться от посещения отделений, если в этом нет острой необходимости, или же воспользоваться дистанционными каналами обслуживания. К слову, пенсии, пособия и соцвыплаты доставляются на дом.

Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и сотрудников отделения. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. На пол нанесена соответствующая разметка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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