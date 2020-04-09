2020-04-09T08:12:17+03:00
Общество

В Ноябрьске продуктовые наборы для школьников собирают двух видов

Сухой паёк фасуют в стерильных условиях
Анна Полякова
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В Ноябрьске продуктовые наборы для школьников фасуют в стерильных условиях Фото: администрация НоябрьскаВ Ноябрьске продуктовые наборы для школьников фасуют в стерильных условиях Фото: администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске выдали уже более 500 продуктовых наборов для школьников. Сухой паёк получат все учащиеся, которые были на бесплатном питании на очном обучении. Это - школьники 1-4 классов, дети с ограниченными возможностями здоровья, и из малоимущих семей, представители коренных малочисленных народов Севера, дети-сироты и обучающиеся в кадетских классах.

Работники Комбината общественного питания формируют продуктовые наборы с учетом требований САНПИНА и Роспотребнадзора. Фасовка проходит в стерильных условиях. Стоимость двухнедельного продуктового набора определена муниципальным контрактом, согласно средствам, выделенным на эти цели.

Как объяснили в департаменте образования города, наборы двух видов. В школе дети питаются по-разному. Есть те, кто кушает один раз в день и те, кто питается дважды. Поэтому и комплектации коробок с обедами отличаются, во втором случае он больше. Планируется, что выдавать наборы будут раз в две недели в каждой школе.

При себе родителям необходимо иметь паспорт, авторучку, защитную маску и перчатки. В особых случаях продуктовые наборы доставят на дом. В ближайшие дни будет распределено почти 7000 наборов. Для того, чтобы получить сухой паёк, необходимо связаться с классным руководителем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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