Горковский рыбозавод на развитие получил 2 миллиона грантовых рублей

9 Апр 2020 2020-04-09T07:47:10+03:00

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Горковский рыбозавод победил в конкурсе на грант губернатора Ямала и получил 2 млн рублей на развитие производства. Половину суммы предприятие может потратить на премирование работников, показавших наилучшие результаты, и 50%направить на развитие производства.

Конкурсная комиссия оценило выполнение плана рыбодобычи, количество реализованной продукции и выручки, а также производительность труда, то есть количество рыбы, пойманной одним рыбаком.

Горковский рыбозавод – одно из старейших рыбопромысловых предприятий Ямала, на его счету не менее 10% от ежегодного объёма вылова в округе. Промышленный лов ведёт преимущественно на реках Большая и Малая Обь, Сыня, Войкары.

В 2019 году предприятие добыло 1100 тонн рыбы. На счету каждого рыбака – а их в штате рыбозавода 86 человек – почти 13 тонн улова. В минувшем году предприятию удалось реализовать продукции почти на 57 млн рублей.

Конкурс грантов среди сельскохозяйственных организаций округа проводится в департаменте АПК ЯНАО ежегодно, начиная с 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU