На Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус
ЯНАО вошел в тройку лидеров среди российских регионов по количеству исследований населения на COVID-19. Тестирование на коронавирусную инфекцию проводится силами 9 лабораторий. Они оснащены 17 ДНК-амплификаторами, выявляющими COVID, передает ИА «Муксун».
Кроме того, автономный округ из расчёта на 100 тысяч населения округ с показателем в 1801 исследование занял третье место среди субъектов РФ. Только за последние сутки выполнено 1406 тестов.
В общей сложности исследовано 11 136 проб. В случае необходимости, к скринингу подключатся еще три лаборатории. Такой резерв у округа есть.
ИСТОЧНИК KP.RU
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