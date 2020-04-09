2020-04-09T07:13:00+03:00
Коронавирус Covid-19

На Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус

Ямал вошел в тройку лидеров среди регионов РФ по количеству исследований
Анна Полякова
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На Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус Фото: yanao.ruНа Ямале девять лабораторий проводят тестирование на коронавирус Фото: yanao.ru
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ЯНАО вошел в тройку лидеров среди российских регионов по количеству исследований населения на COVID-19. Тестирование на коронавирусную инфекцию проводится силами 9 лабораторий. Они оснащены 17 ДНК-амплификаторами, выявляющими COVID, передает ИА «Муксун».

Кроме того, автономный округ из расчёта на 100 тысяч населения округ с показателем в 1801 исследование занял третье место среди субъектов РФ. Только за последние сутки выполнено 1406 тестов.

В общей сложности исследовано 11 136 проб. В случае необходимости, к скринингу подключатся еще три лаборатории. Такой резерв у округа есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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