2020-04-09T07:04:34+03:00
Общество

Главный музей Ямала для самоизолированных запускает видеомарафон

Северяне могут поделиться историями предметов из домашних коллекций
Анна Полякова
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Главный музей Ямала для самоизолированных запускает видеомарафон Фото: yanao.ruГлавный музей Ямала для самоизолированных запускает видеомарафон Фото: yanao.ru
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Музейно-выставочный комплекс в условиях самоизоляции на Ямале продолжает работать с посетителями, но только на своих интернет-ресурсах, активно публикуя различные видеоматериалы.

Например, запускает видеомарафон #Музейдома. Музей дома - это любимые предметы домашнего быта, семейные и личные реликвии. Цель виртуального проекта - привлечь жителей округа к музейному сообществу и поделиться историями предметов из домашних коллекций, достойных экспонирования в музее.

Также для ямальцев специалисты музея подготовили подкаст «Сказки на ночь» в формате онлайн, цикл лекций «Одна Победа на всех» о ратных и трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны, образовательный курс «Язык искусства» и др.

Одновременно главный музей Ямала представляет обзоры выставок и экспонатов, проекты по культуре народов региона и искусству, занятия для детей разных возрастов, продолжает полюбившиеся online-рубрики, запускает другие новые виртуальные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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