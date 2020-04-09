2020-04-09T06:15:19+03:00
Общество

В Салехарде магазины бытовой химии перестают работать

Торговые точки, реализующие непродовольственные товары перешли на дистанционный режим работы
Анна Полякова
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В Салехарде магазины непродовольственных товаров перешли на дистанционный режим Фото: salekhard.orgВ Салехарде магазины непродовольственных товаров перешли на дистанционный режим Фото: salekhard.org
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В Салехарде магазины непродовольственных товаров перешли на дистанционный режим работы в связи с профилактикой и недопущением распространения коронавирусной инфекции. Временно перестают работать магазины бытовой химии, промышленных, канцелярских и строительных товаров, бытовой и компьютерной техники, мебели, детских вещей, ювелирных изделий, одежды и обуви.

Как сообщили в администрации окружной столицы, торговля непродовольственных товаров возможна только дистанционным способом.

В городе продолжают работать организации, осуществляющие и предоставляющие услуги населению. Список предприятий опубликован на сайте администрации города.

Напомним, что на период режима повышенной готовности гражданам нельзя покидать дома без явной надобности. Пожилым людям старше 60 лет предметы первой необходимости могут привезти волонтёры. Для этого нужно оставить заявку по телефону 8-800-302-94-40 в будние дни с 08:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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