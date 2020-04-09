2020-04-09T05:16:30+03:00
Общество

Погода на Ямале 9 апреля: снег пройдет на всей территории региона

Температура воздуха -3... -5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 9 апреля: снег пройдет на всей территории региона Фото: pixabay.comПогода на Ямале 9 апреля: снег пройдет на всей территории региона Фото: pixabay.com
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В четверг, 9 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -4 градуса. Пасмурно, в середине дня ожидается снег. Ветер юго-западный 8 м/с.

В Ноябрьске -4 градус, пасмурно, снег. Ветер западный 11 м/с.

В Новом Уренгое в средине дня ожидается резкий перепад температуры от -1 до -7 градусов с усилением ветра до 21 м/с. Почти весь день будет идти снег.

В Надыме -6 градусов. Днем ясная погода, осадки прекратятся. Ветер западный 11 м/с.

В Губкинском -5 градусов, пасмурно, снег. Ветер западный 13 м/с с порывами до 20 м/с.

В Тарко-Сале -5 градусов, пасмурно, снег. Ветер западный 12 -21 м/с.

В Муравленко -5 градусов, пасмурно. Снег будет идти до вечера. Ветер западный 13 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 7 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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