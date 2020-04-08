2020-04-08T16:16:19+03:00
Общество

На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения

Информационное табло «Пешеход» будет активизироваться автоматически
Анна Полякова
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На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения Фото из открытых источниковНа Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения Фото из открытых источников
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В Салехарде нерегулируемые пешеходные переходы в 2020 году станут светлее. В столице Ямала в качестве пилотного проекта планируют внедрить систему сигнального освещения на 30 пешеходных переходах. 12 из них будут оборудованы вблизи образовательных учреждений до начала нового учебного года.

Как сообщили в правительстве ЯНАО, система позволяет идентифицировать и пешехода, и транспортное средство, которые приближаются к «зебре». При этом автоматически активизируется информационное табло «Пешеход» и прожекторы освещения зоны перехода. В тёмное время суток на пешеходном переходе будет включаться проекция дорожной разметки и подсветка дорожного знака.

Кроме того, система будет записывать процесс перехода, а также хранить информацию. Качественное освещение пешеходных переходов – особенно важно в климатических условиях Крайнего Севера. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году на Ямале произошло 103 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, из них 24 ДТП в Салехарде, что значительно выше, чем в других городах и районах округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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