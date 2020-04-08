2020-04-08T14:31:06+03:00
Происшествия

Мошенница выманила у салехардской пенсионерки 9 тысяч рублей

Женщина верила, что общается по телефону с сотрудницей банка
Анна Полякова
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Мошенница выманила у салехардской пенсионерки 9 тысяч рублейМошенница выманила у салехардской пенсионерки 9 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде пенсионерка лишилась 9 тысяч рублей, поверив телефонной мошеннице. Аферистка позвонила 63-летней горожанке, представилась сотрудником банка и сообщила женщине о сомнительных денежных переводах с ее карты.

Во время телефонного разговора мошенница убедила пенсионерку продиктовать номер банковской карты и пароли, приходящие по СМС для предотвращения нежелательных денежных переводов. После сообщения всех данных, жительница Салехарда обнаружила списание с её карты денег. Только тогда она поняла, что ее обманули и 6 апреля обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывают граждан в сомнительных ситуациях лично обращаться за консультацией к специалистам банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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