Мошенница выманила у салехардской пенсионерки 9 тысяч рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T14:31:06+03:00

Женщина верила, что общается по телефону с сотрудницей банка

Изменить размер текста: A A

В Салехарде пенсионерка лишилась 9 тысяч рублей, поверив телефонной мошеннице. Аферистка позвонила 63-летней горожанке, представилась сотрудником банка и сообщила женщине о сомнительных денежных переводах с ее карты.

Во время телефонного разговора мошенница убедила пенсионерку продиктовать номер банковской карты и пароли, приходящие по СМС для предотвращения нежелательных денежных переводов. После сообщения всех данных, жительница Салехарда обнаружила списание с её карты денег. Только тогда она поняла, что ее обманули и 6 апреля обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывают граждан в сомнительных ситуациях лично обращаться за консультацией к специалистам банка.

ИСТОЧНИК KP.RU