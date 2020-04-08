2020-04-08T13:19:46+03:00
Общество

На Ямале у школьников-тундровиков каникулы закончатся в апреле

График развоза сейчас корректируется
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале у школьников-тундровиков каникулы закончатся в апреле Фото: правительство ЯНАОНа Ямале у школьников-тундровиков каникулы закончатся в апреле Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале школьников из числа КМНС, которые во время весенних каникул были у кочевых родителей и родственников, в интернат будут принимать 11 и 12 апреля. Эти условия будут соблюдаться для максимальной самоизоляции. Об этом сообщил депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

График развоза сейчас корректируется, руководство школы ознакомит с ним родителей через средства массовой информации и через классных руководителей. Для всех школьников Ямальского района и в посёлке, и в интернате с 6 апреля началось дистанционное обучение, рассказали в Закосбрании ЯНАО.

При этом для детей кочевников учебный год будет завершен досрочно, оставшуюся программу они пройдут в сентябре. Старшеклассники из числа КМНС доучатся дистанционно. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец во время своего прямого эфира 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале «зебры» оборудуют системой сигнального освещения
В ЗАГСах Ямала меняется порядок приёма жителей
В Салехарде вводится система пропусков на въездах в город
Сомнительные тесты ямальцев на коронавирус будут перепроверять в Тюмени
Мошенница выманила у салехардской пенсионерки 9 тысяч рублей
Один из первых пациентов из посёлка Пангоды больше не нуждается в ИВЛ
На Ямале у школьников-тундровиков каникулы закончатся в апреле
На Ямале разработали схему доставки лекарств пожилым землякам
В магазинах Салехарда проверили соблюдение санитарных норм
Педагоги ГИТИСа проведут онлайн-прослушивание для школьников Ямала
В Ханымее началась масштабная дезинфекция улиц
Пуровскую администрацию обязали определить место для снежных свалок
Продлевать учебный год для школьников Ямала не будут
В Надыме горел подъезд многоквартирника
На Ямале тундровикам советуют временно не посещать населенные пункты
Зимника Салехард – Надым планируют закрыть 10 апреля
В Лабытнанги ищут мошенника, совершившего 36 покупок за чужой счет
Нефтяники Ноябрьска обеспечили «скорые» бесплатным топливом
Погода на Ямале 8 апреля: ожидается снег, дождь и усиление ветра
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 апреля 2020 года составило 30 человек
Джесотрудник банка, «спасая сбережения» новоуренгойки, прикарманил 175 тысяч рублей
Ямальские автоинспекторы более 600 пьяных водителей
Мэр Ноябрьска попросил усилить контроль за уборкой снега