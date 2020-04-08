На Ямале у школьников-тундровиков каникулы закончатся в апреле

8 Апр 2020 2020-04-08T13:19:46+03:00

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На Ямале школьников из числа КМНС, которые во время весенних каникул были у кочевых родителей и родственников, в интернат будут принимать 11 и 12 апреля. Эти условия будут соблюдаться для максимальной самоизоляции. Об этом сообщил депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

График развоза сейчас корректируется, руководство школы ознакомит с ним родителей через средства массовой информации и через классных руководителей. Для всех школьников Ямальского района и в посёлке, и в интернате с 6 апреля началось дистанционное обучение, рассказали в Закосбрании ЯНАО.

При этом для детей кочевников учебный год будет завершен досрочно, оставшуюся программу они пройдут в сентябре. Старшеклассники из числа КМНС доучатся дистанционно. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец во время своего прямого эфира 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU