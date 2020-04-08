2020-04-08T13:09:05+03:00
Общество

На Ямале разработали схему доставки лекарств пожилым землякам

Дополнительно вызывать врача на дом при этом не нужно
Анна Полякова
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На Ямале разработали схему доставки лекарств пожилым землякам Фото: yanao.ruНа Ямале разработали схему доставки лекарств пожилым землякам Фото: yanao.ru
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Департамент здравоохранения ЯНАО разработал схему оказания медицинской помощи на дому ямальцам старше 60 лет и жителям округа старше 45-ти, имеющим хронические заболевания. Напомним, люди старшего поколения в режиме самоизоляции могут покидать квартиры только в случае крайней необходимости.

У лечащих врачей есть реестры таких пациентов и их диагнозов. В зависимости от заболевания определена необходимая периодичность, с которой врач посещает пациентов. Дополнительно вызывать его на дом при этом не нужно. Лекарственные препараты всем льготным категориям граждан также доставляются на дом.

Пожилые ямальцы, а также люди из групп риска, могут обращаться на горячие линии соцзащиты и оставлять заявки на доставку продуктов, товаров первой необходимости. С середины марта поступило в общей сложности около 350 заявок. Активнее всего на обращаются жители Ноябрьска, Салехарда, Лабытнанги и Надымского района, сообщает правительство ЯНАО.

Как никогда, сейчас важна работа психологов. Пожилые люди обеспокоены сложившейся ситуацией, переживают за себя и родных. Чтобы успокоить их, специалисты проводят тренинги on-line. Хорошо влияют на самочувствие мастер-классы по рисованию, онлайн зарядки, дыхательные тренировки. Сотрудники социальных учреждений выкладывают ролики на свои аккаунты в соцсетях. Их подопечные с удовольствием выполняют задания и отправляют фотоотчёты.

Как ранее сообщалось, работодателям необходимо перевести пожилых сотрудников на удалённый режим или обеспечить оплачиваемый отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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