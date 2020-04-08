2020-04-08T12:55:48+03:00
Общество

В магазинах Салехарда проверили соблюдение санитарных норм

Предприниматели обязаны минимизировать очереди
Анна Полякова
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В магазинах Салехарда проверили соблюдение санитарных норм Фото: salekhard.orgВ магазинах Салехарда проверили соблюдение санитарных норм Фото: salekhard.org
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В Салехарде специалисты профильных управлений администрации с 7 апреля начали проверку по соблюдению дополнительных санитарных норм в магазинах. В период самоизоляции именно торговые точки остаются основными объектами массового скопления людей.

Предприниматели обязаны минимизировать очереди, предупреждать о необходимости соблюдать дистанцию не менее одного метра друг от друга, проводить регулярную дезинфекцию и проветривание торгового помещения, обеспечить сотрудников масками и перчатками, измерять температуру работников.

Также владельцам магазинов рекомендовано обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, в том числе средств индивидуальной защиты. В помещениях следует размещать технику для обеззараживания воздуха и проводить внеплановую чистку систем вентиляции и кондиционирования. В ряде магазинов клиентам по завершению покупки предлагают обработать руки антисептиком.

- В целом предприниматели соблюдают все необходимые рекомендации, нормы. Есть мелкие недочёты, но мы отработаем, проведём с предпринимателями разъяснительную работу, – отметил начальник управления муниципального заказа и торговли администрации города Евгений Лосев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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