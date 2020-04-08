Педагоги ГИТИСа проведут онлайн-прослушивание для школьников Ямала

8 Апр 2020 2020-04-08T11:59:29+03:00

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Школьники Ямала впервые смогут, не покидая региона, 15 и 16 апреля пройти предварительное онлайн-прослушивание в ГИТИС. По его итогам самые достойные будут рекомендованы для поступления в ведущий творческий вуз страны. Это особенно важно и удобно для ямальцев, ведь регион отличается значительной удаленностью от «большой земли».

Кроме того, для абитуриентов будут доступны онлайн-консультации, мастер-классы, где преподаватели смогут оценить и высказать свое мнение ребятам по их творческим номерам.

В рамках онлайн-мастерской школьники Ямала смогут посетить творческую встречу с преподавателем эстрадного факультета ГИТИСа Алиной Гударевой. Она отметила, что это уникальных шанс для самых талантливых юных ямальцев быть замеченными поступить в лучший театральный вуз страны.

Она даст рекомендации и ответит на все вопросы начинающих артистов. Тогда же будут проходить и предварительные онлайн-прослушивания на факультет эстрады ГИТИСа. Лучшие участники проекта будут рекомендованы для поступления на актерский, эстрадный факультеты или факультет музыкального театра ГИТИСа.

На прослушивание допускаются жители ЯНАО от 15 до 21 года из любого населенного пункта округа. Чтобы принять участие в мероприятиях проекта, необходимо подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. Проект проходит под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

ИСТОЧНИК KP.RU