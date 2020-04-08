2020-04-08T11:59:29+03:00
Общество

Педагоги ГИТИСа проведут онлайн-прослушивание для школьников Ямала

Преподаватели дадут рекомендации начинающим артистам
Анна Полякова
Поделиться:
Педагоги ГИТИСа проведут онлайн-прослушивание для школьников Ямала Фото: gitis.netПедагоги ГИТИСа проведут онлайн-прослушивание для школьников Ямала Фото: gitis.net
Изменить размер текста:

Школьники Ямала впервые смогут, не покидая региона, 15 и 16 апреля пройти предварительное онлайн-прослушивание в ГИТИС. По его итогам самые достойные будут рекомендованы для поступления в ведущий творческий вуз страны. Это особенно важно и удобно для ямальцев, ведь регион отличается значительной удаленностью от «большой земли».

Кроме того, для абитуриентов будут доступны онлайн-консультации, мастер-классы, где преподаватели смогут оценить и высказать свое мнение ребятам по их творческим номерам.

В рамках онлайн-мастерской школьники Ямала смогут посетить творческую встречу с преподавателем эстрадного факультета ГИТИСа Алиной Гударевой. Она отметила, что это уникальных шанс для самых талантливых юных ямальцев быть замеченными поступить в лучший театральный вуз страны.

Она даст рекомендации и ответит на все вопросы начинающих артистов. Тогда же будут проходить и предварительные онлайн-прослушивания на факультет эстрады ГИТИСа. Лучшие участники проекта будут рекомендованы для поступления на актерский, эстрадный факультеты или факультет музыкального театра ГИТИСа.

На прослушивание допускаются жители ЯНАО от 15 до 21 года из любого населенного пункта округа. Чтобы принять участие в мероприятиях проекта, необходимо подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. Проект проходит под эгидой творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале разработали схему доставки лекарств пожилым землякам
В магазинах Салехарда проверили соблюдение санитарных норм
Педагоги ГИТИСа проведут онлайн-прослушивание для школьников Ямала
В Ханымее началась масштабная дезинфекция улиц
Пуровскую администрацию обязали определить место для снежных свалок
Продлевать учебный год для школьников Ямала не будут
В Надыме горел подъезд многоквартирника
На Ямале тундровикам советуют временно не посещать населенные пункты
Зимника Салехард – Надым планируют закрыть 10 апреля
В Лабытнанги ищут мошенника, совершившего 36 покупок за чужой счет
Нефтяники Ноябрьска обеспечили «скорые» бесплатным топливом
Погода на Ямале 8 апреля: ожидается снег, дождь и усиление ветра
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 апреля 2020 года составило 30 человек
Джесотрудник банка, «спасая сбережения» новоуренгойки, прикарманил 175 тысяч рублей
Ямальские автоинспекторы более 600 пьяных водителей
Мэр Ноябрьска попросил усилить контроль за уборкой снега