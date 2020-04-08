В Ханымее началась масштабная дезинфекция улиц

8 Апр 2020 2020-04-08T12:33:27+03:00

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В Ханымее четвертый день карантина. Накануне начали дезинфицировать общественные места - парк, остановки, сквер, детские площадки, улицы и дворы. Видео работ по обработке попало в местные соцсети.

Въезд и выезд с территории поселка возможен только по спецпропускам. Оформляются они в поселковой администрации только при наличии уважительной причины для поездки.

На КПП круглосуточно дежурят полицейские, казаки и добровольная пожарная дружина. Весь въезжающий транспорт также дезинфицируют.

Ханымейские врачи привозят на дом своим пациентам лекарства, растворы для инъекций и инсулин. Каждый набор упакован в специальный стерильный пакет. В списке льготной категории граждан более 50-ти жителей. Дефицита лекарств в муниципалитете нет, запас на строгом контроле врачей.

Обо всех принимаемых мерах глава поселка регулярно информирует жителей: дважды в день Азат Мектепкалиев обращается к односельчанам в видеобращениях в социальных сетях. Он отметил, что в этой непростой ситуации проводятся все противоэпидемические меры. Поэтому всё, что сейчас необходимо жителям поселка, это оставаться дома и строго соблюдать все ограничительные меры.

Строгие ограничения по карантину в Ханымее будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Для удобства ханымейцев создали круглосуточную горячую линию в администрации (27-9-66, 27-9-65), жители обращаются на нее абсолютно по всем вопросам.

В Ханымее началась масштабная обработка улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU