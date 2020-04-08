2020-04-08T10:08:09+03:00
Общество

Пуровскую администрацию обязали определить место для снежных свалок

Прокурор главе муниципального образования внес представление
Анна Полякова
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Пуровскую администрацию обязали определить место для снежных свалок Фото: Администрация Пуровского районаПуровскую администрацию обязали определить место для снежных свалок Фото: Администрация Пуровского района
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Администрация Пуровского района не согласовала с Роспотребнадзором размещение и устройство снежных «сухих» свалок на территории Тарко-Сале. Это нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и природопользовании населенных пунктов обнаружила местная прокуратура.

При этом размещение в несанкционированных местах снега, собранного с территорий улиц, площадей, парков, скверов и других мест общественного пользования может оказать негативное воздействие на окружающую среду. Прокурор района внес главе муниципального образования представление об устранении нарушений закона. Однако необходимая работа не проведена.

Тогда прокурор обратился в Пуровский районный суд с иском о возложении на администрацию обязанности определить места складирования снежных массивов, согласованных с Роспотребнадзором, сообщили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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