Продлевать учебный год для школьников Ямала не будут
Продление учебного года на Ямале не предусмотрено. Дистанционные технологии позволят выполнить программу до конца мая. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец во время своего прямого эфира 7 апреля.
Она также уточнила, что всероссийские проверочные работы не отменены, а перенесены на конец мая. ЕГЭ и ОГЭ начнутся 8 и 9 июня. А вот организация переводных экзаменов, не считая обязательных, будет пересмотрена.
По словам главы департамента, для детей кочевников учебный год будет завершен досрочно, оставшуюся программу они пройдут в сентябре. Старшеклассники из числа КМНС доучатся дистанционно.
Напомним, школьники и студенты Ямала 6 апреля приступили к учебе по дистанционным технологиям. В первый учебный день педагоги ЯНАО провели 9200 дистанционных уроков. Из 75,5 тысяч школьников не имеют возможности пользоваться домашними компьютерами 11,5 тысяч. Ямал выделяет ноутбуки ученикам для организации обучения.
В первый учебный день в режиме самоизоляции началась выдача продуктовых наборов детям, которые ранее получали школьное питание бесплатно. В муниципальных образованиях продолжают работать дежурные группы в детских садах.
Как уточнила Марина Кравец, возможны изменения. Они зависят от эпидемиологической обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU