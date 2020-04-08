2020-04-08T09:33:54+03:00
Общество

Продлевать учебный год для школьников Ямала не будут

Всероссийские проверочные работы не отменены, а перенесены
Анна Полякова
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Продлевать учебный год для школьников Ямала не будут Фото: yanao.ruПродлевать учебный год для школьников Ямала не будут Фото: yanao.ru
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Продление учебного года на Ямале не предусмотрено. Дистанционные технологии позволят выполнить программу до конца мая. Об этом сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец во время своего прямого эфира 7 апреля.

Она также уточнила, что всероссийские проверочные работы не отменены, а перенесены на конец мая. ЕГЭ и ОГЭ начнутся 8 и 9 июня. А вот организация переводных экзаменов, не считая обязательных, будет пересмотрена.

По словам главы департамента, для детей кочевников учебный год будет завершен досрочно, оставшуюся программу они пройдут в сентябре. Старшеклассники из числа КМНС доучатся дистанционно.

Напомним, школьники и студенты Ямала 6 апреля приступили к учебе по дистанционным технологиям. В первый учебный день педагоги ЯНАО провели 9200 дистанционных уроков. Из 75,5 тысяч школьников не имеют возможности пользоваться домашними компьютерами 11,5 тысяч. Ямал выделяет ноутбуки ученикам для организации обучения.

В первый учебный день в режиме самоизоляции началась выдача продуктовых наборов детям, которые ранее получали школьное питание бесплатно. В муниципальных образованиях продолжают работать дежурные группы в детских садах.

Как уточнила Марина Кравец, возможны изменения. Они зависят от эпидемиологической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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