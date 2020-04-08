2020-04-08T08:43:50+03:00
Происшествия

В Надыме горел подъезд многоквартирника

Причина пожара и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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В Надыме горел подъезд многоквартирника Фото: 89.mchs.gov.ruВ Надыме горел подъезд многоквартирника Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Надыме 7 апреля случился пожар в многоквартирном доме на улице Кедровая. Сообщение о ЧП поступило в 21:10 местного времени.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, в тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники. Огнем повреждена дверь подвала на площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По данным регионального ведомства, за три месяца 2020 года на Ямале зарегистрировано 243 пожара, спасен 41 человек и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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