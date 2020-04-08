В Надыме горел подъезд многоквартирника
Причина пожара и ущерб устанавливаются
В Надыме горел подъезд многоквартирника Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Надыме 7 апреля случился пожар в многоквартирном доме на улице Кедровая. Сообщение о ЧП поступило в 21:10 местного времени.
Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, в тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники. Огнем повреждена дверь подвала на площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
По данным регионального ведомства, за три месяца 2020 года на Ямале зарегистрировано 243 пожара, спасен 41 человек и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU