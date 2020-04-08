В Надыме горел подъезд многоквартирника

8 Апр 2020 2020-04-08T08:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Надыме 7 апреля случился пожар в многоквартирном доме на улице Кедровая. Сообщение о ЧП поступило в 21:10 местного времени.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, в тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава, в распоряжении которых было три единицы спецтехники. Огнем повреждена дверь подвала на площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По данным регионального ведомства, за три месяца 2020 года на Ямале зарегистрировано 243 пожара, спасен 41 человек и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU