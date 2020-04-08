На Ямале тундровикам советуют временно не посещать населенные пункты

8 Апр 2020 2020-04-08T08:35:32+03:00

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Ямальским тундровикам во время режима самоизоляции советуют ограничить посещение населенных пунктов. Как сообщил депутат Заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад, всем главам сельских поселений, где проживают ямальцы, ведущие кочевой образ жизни, направлены рекомендации оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, например, без крайней необходимости населенные пункты тундровикам рекомендуют не посещать. Также предусмотрена организованная выдача товарно-материальных средств по предварительной записи. Во избежание массового скопления населения каждому будут назначены дата и время для получения товаров, предварительно заявителей уведомят по телефону. Это позволит соблюсти все меры профилактики коронавирусной инфекции.

Напомним, в рамках регионального стандарта минимальной обеспеченности кочевники получают необходимые для жизни в тундре товары. Это предметы первой необходимости, такие как комплектующие к чуму, брезент, сукно, аптечки, а также спутниковые телефоны с уже оплаченными услугами связи. Тундровые семьи обеспечиваются топливными дровами. Кроме того, тундровики могут компенсировать затраты на приобретение ГСМ, электростанций и бензопил. По условиям программы стоимость таких товаров, приобретенных самостоятельно, не должна превышать 16 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU