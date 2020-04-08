Зимника Салехард – Надым планируют закрыть 10 апреля
Зимняя автодорога Салехард-Надым будет окончательно закрыта не позднее 0.00 часов 10 апреля. Работа ее прекратится в связи с погодными условиями. Проезд по строящейся дороге категорически запрещён. Об этом сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.
Напомним, губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в «Год дорог» поставил задачу открыть сквозной проезд по автодороге Надым-Салехард уже в конце этого года.
Как сообщает правительство ЯНАО, подрядные организации приступили к выполнению противопаводковых мероприятий и подготовке земляного полотна для устройства дорожной одежды. Именно поэтому проезд по строящейся дороге разрешён только для технологического транспорта.
Сейчас по сезонной трассе разрешён проезд только с 20.00 до 08.00 для полноприводных машин массой от 3,5 до 30 тонн. Днем движение закрыто для всех транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU