2020-04-08T08:15:05+03:00
Общество

Зимника Салехард – Надым планируют закрыть 10 апреля

По сезонной трассе сейчас разрешён проезд только ночью
Анна Полякова
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Зимника Салехард – Надым планируют закрыть 10 апреля Фото: yanao.ruЗимника Салехард – Надым планируют закрыть 10 апреля Фото: yanao.ru
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Зимняя автодорога Салехард-Надым будет окончательно закрыта не позднее 0.00 часов 10 апреля. Работа ее прекратится в связи с погодными условиями. Проезд по строящейся дороге категорически запрещён. Об этом сообщил первый заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Денис Конев.

Напомним, губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в «Год дорог» поставил задачу открыть сквозной проезд по автодороге Надым-Салехард уже в конце этого года.

Как сообщает правительство ЯНАО, подрядные организации приступили к выполнению противопаводковых мероприятий и подготовке земляного полотна для устройства дорожной одежды. Именно поэтому проезд по строящейся дороге разрешён только для технологического транспорта.

Сейчас по сезонной трассе разрешён проезд только с 20.00 до 08.00 для полноприводных машин массой от 3,5 до 30 тонн. Днем движение закрыто для всех транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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