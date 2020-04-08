В Лабытнанги ищут мошенника, совершившего 36 покупок за чужой счет
В Лабытнанги расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала горожанка, потерявшая свою банковскую карту. 27 марта она обратилась в полицию и рассказала, что кто-то снимает с нее деньги.
Выяснилось, что с 15 по 17 марта неизвестный покупал продукты в нескольких магазинах города и расплачивался при этом банковской картой этой женщины. Всего было осуществлено 36 покупок, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В результате со счета банковской карты произошло списание более 11 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного преступления.
Правоохранители призывают граждан в случае утери банковской карты незамедлительно обращаться за консультацией к специалистам банка или по телефону горячей линии.
ИСТОЧНИК KP.RU