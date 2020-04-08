В Лабытнанги ищут мошенника, совершившего 36 покупок за чужой счет

8 Апр 2020 2020-04-08T07:00:10+03:00

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В Лабытнанги расследуют уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стала горожанка, потерявшая свою банковскую карту. 27 марта она обратилась в полицию и рассказала, что кто-то снимает с нее деньги.

Выяснилось, что с 15 по 17 марта неизвестный покупал продукты в нескольких магазинах города и расплачивался при этом банковской картой этой женщины. Всего было осуществлено 36 покупок, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В результате со счета банковской карты произошло списание более 11 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личность причастного к совершению данного преступления.

Правоохранители призывают граждан в случае утери банковской карты незамедлительно обращаться за консультацией к специалистам банка или по телефону горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU