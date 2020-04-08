Нефтяники Ноябрьска обеспечили «скорые» бесплатным топливом

8 Апр 2020 2020-04-08T06:15:45+03:00

Бензином по подарочным картам будут заправлять месяц

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В рамках программы по противодействию распространению вируса COVID-19 ямальские нефтяники окажут безвозмездную помощь двум городам Ямала - Ноябрьску и Муравленко.

Станция «скорой помощи» Ноябрьска получила заправочные карты, которые обеспечат спецтранспорт запасом бензина на месяц. Главный врач станции Виктор Гордиенко поблагодарил отраслевиков в своем аккаунте Instagram

- В правительстве региона уже приняли решение поддержать врачей и медицинский персонал дополнительными выплатами. А содействие одной из ключевых наших компаний ТЭК в заправке автомобилей медиков будет дополнительным подспорьем в борьбе с распространением инфекции в нашем регионе, - сказал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU