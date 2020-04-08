8 Апр 2020 2020-04-08T05:16:23+03:00

Погода на Ямале 8 апреля: ожидается снег, дождь и усиление ветра Фото: pixabay.com

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В среду, 8 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -5 градусов. Пасмурно, вечером ожидается снег. Ветер северных направлений усилится до 23 м/с.

В Ноябрьске около ноля градусов, пасмурно. До обеда будет идти мокрый снег, во второй половине дня – снег. Температура воздуха понизится до -2. Ветер южный 20 м/с.

В Новом Уренгое -2…+1 градус. Пасмурно, в середине дня - снегопад. Ветер юго-восточный 8 м/с.

В Надыме +1 градус. Пасмурно, снегопад. Ветер восточный 8 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, снег с дождем. Ветер южный 12 м/с.

В Тарко-Сале +3 градуса. Пасмурно, дождь будет идти до вечера, ближе у к вечеру ожидается снег. Ветер южный 12 м/с.

В Муравленко +2… -1 градус. Дождь в течение дня сменится на снег. Ветер юго-восточный 10 м/с.

В Лабытнанги -6 градусов, облачно, ближе к ночи снег. Ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU