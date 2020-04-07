Джесотрудник банка, «спасая сбережения» новоуренгойки, прикарманил 175 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T16:34:47+03:00

Мошенник убедил женщину перевести средства на указанный им счет

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Жительница Нового Уренгоя лишилась 175 тысяч рублей, доверившись незнакомцу, который представился сотрудником службы безопасности банка. В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

55-летняя горожанка рассказала, что позвонивший ей мужчина под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег убедил женщину перевести средства на указанный им счет. В результате новоуренгойка перевела злоумышленнику несколькими операциями 175 тыс. рублей.

Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам не совершать никаких действий в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не переводить денежные средства неизвестным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU