Джесотрудник банка, «спасая сбережения» новоуренгойки, прикарманил 175 тысяч рублей
Жительница Нового Уренгоя лишилась 175 тысяч рублей, доверившись незнакомцу, который представился сотрудником службы безопасности банка. В полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
55-летняя горожанка рассказала, что позвонивший ей мужчина под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег убедил женщину перевести средства на указанный им счет. В результате новоуренгойка перевела злоумышленнику несколькими операциями 175 тыс. рублей.
Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Полиция рекомендует гражданам не совершать никаких действий в банкомате под диктовку неизвестных лиц, не переводить денежные средства неизвестным лицам.
ИСТОЧНИК KP.RU