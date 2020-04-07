2020-04-07T15:41:37+03:00
Общество

Ямальские автоинспекторы более 600 пьяных водителей

78 из них ждет уже уголовная ответственность
Анна Полякова
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Ямальские автоинспекторы более 600 пьяных водителей Фото: 89.мвд.рфЯмальские автоинспекторы более 600 пьяных водителей Фото: 89.мвд.рф
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С начала года на Ямале зарегистрировано более 50 ДТП с участием нетрезвых водителей, травмы в этих авариях получили 13 человек, 6 погибли.

Только за первый квартал 2020 года сотрудники ГИБДД задержали более 600 нетрезвых автомобилистов, 78 из которых ждет уже не административная, а уголовная ответственность, вплоть до 2 лет лишения свободы. Эти любители пьяной езды уже ранее привлекались к административной ответственности.

Автоинспекторы отмечают, что действенной мерой профилактики нетрезвого вождения являются массовые проверки.

Полицейские призывают и самих граждан не оставаться равнодушными к проблеме «пьянства за рулём», а своевременно сообщать в полицию о неадекватных водителях, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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