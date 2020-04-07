Мэр Ноябрьска попросил усилить контроль за уборкой снега

7 Апр 2020 2020-04-07T15:05:29+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов обратился к управляющим компаниям с просьбой пересмотреть графики уборки дворовых территорий. На официальной страничке администрации города в социальной сети «ВКонтакте» мэр записал видео-ответ на вопросы, с которыми обращаются горожане к нему лично.

- Вижу у вас есть много вопросов, вы их задаёте в социальных сетях, пишите мне лично. Буду ежедневно информировать вас о главных городских событиях, - заявил мэр.

Так, например, ноябрян возмущает неудовлетворительная уборка улиц. Градоначальник потребовал, в первую очередь, убирать и вывозить снег там, где могут возникнуть трудности с проездом. Спецтехника должна проезжать беспрепятственно.

- Поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства усилить контроль за уборкой снега во дворах. Снегопады не должны служить оправданием, - подчеркнул Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU